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Навесы Цыганкова не сработали. Вальядолид - Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Первое за полтора месяца поражение каталонцев

Навесы Цыганкова не сработали. Вальядолид - Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

"Жирона" проиграла на поле крайне мотивированного и эффективного "Вальядолида", который реализовал свой момент и умело дождался свистка.

Наш Виктор Цыганков в этом матче запомнился множеством подач со стандартов, и хотя большинство из них находили партнеров, голами ни один эпизод не завершился. Возможно, не хватило в штрафной дисквалифицированного Кастельяноса - Стуани в свои 36 уже не "торт".

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"Вальядолид" - "Жирона" - 1:0

Гол: Мончу, 24

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В статье: Вальядолид Жирона
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