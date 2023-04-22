Навесы Цыганкова не сработали. Вальядолид - Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча

"Жирона" проиграла на поле крайне мотивированного и эффективного "Вальядолида", который реализовал свой момент и умело дождался свистка.

Наш Виктор Цыганков в этом матче запомнился множеством подач со стандартов, и хотя большинство из них находили партнеров, голами ни один эпизод не завершился. Возможно, не хватило в штрафной дисквалифицированного Кастельяноса - Стуани в свои 36 уже не "торт".

30-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Жирона" - 1:0

Гол: Мончу, 24