Навесы Цыганкова не сработали. Вальядолид - Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча
Первое за полтора месяца поражение каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Жирона" проиграла на поле крайне мотивированного и эффективного "Вальядолида", который реализовал свой момент и умело дождался свистка.
Наш Виктор Цыганков в этом матче запомнился множеством подач со стандартов, и хотя большинство из них находили партнеров, голами ни один эпизод не завершился. Возможно, не хватило в штрафной дисквалифицированного Кастельяноса - Стуани в свои 36 уже не "торт".
30-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Жирона" - 1:0
Гол: Мончу, 24
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча
- Пенальти или нет? Арбитр не назначил 11-метровый после попадания мяча в локоть Ракицкому в штрафной Шахтера
- Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее
- Арсенал - Саутгемптон: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн