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Наконец-то Ферран. Барселона - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Каталонцы мчатся к чемпионству

Наконец-то Ферран. Барселона - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Барселона" сохранила 11 очков отрыва от "Реала" в таблице, в целом справедливо победив дома "Атлетико".

Каталонцы создали больше моментов - это раз. Также в отличие от "Матрасников" им удалось один шанс преобразовать в гол, причем сделал этот тот, кого из-за ужасной формы СМИ активно отправляют вон из "Камп Ноу" - Ферран Торрес!

30-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Ферран Торрес, 44

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона
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