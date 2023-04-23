Наконец-то Ферран. Барселона - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

"Барселона" сохранила 11 очков отрыва от "Реала" в таблице, в целом справедливо победив дома "Атлетико".

Каталонцы создали больше моментов - это раз. Также в отличие от "Матрасников" им удалось один шанс преобразовать в гол, причем сделал этот тот, кого из-за ужасной формы СМИ активно отправляют вон из "Камп Ноу" - Ферран Торрес!

30-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Ферран Торрес, 44