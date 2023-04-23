Наконец-то Ферран. Барселона - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча
Каталонцы мчатся к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" сохранила 11 очков отрыва от "Реала" в таблице, в целом справедливо победив дома "Атлетико".
Каталонцы создали больше моментов - это раз. Также в отличие от "Матрасников" им удалось один шанс преобразовать в гол, причем сделал этот тот, кого из-за ужасной формы СМИ активно отправляют вон из "Камп Ноу" - Ферран Торрес!
30-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Атлетико" - 1:0
Гол: Ферран Торрес, 44
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Первая лига. Оболонь обыгрывает Полесье и возвращается на первое место в группе
- Китай - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею
- Кривбасс - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- Итальянские разборки. Наполи - Милан 1:1. Видео голов и обзор матча
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн