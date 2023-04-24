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В Японии ВАР отменил гол с центра поля, чтобы назначить пенальти в ворота атакующей команды - ВИДЕО

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В Японии ВАР отменил гол с центра поля, чтобы назначить пенальти в ворота атакующей команды - ВИДЕО

фото - Getty Images

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Незаурядный эпизод произошел в матче чемпионата Японии между командами "Консадоле Саппоро" и "Ависпа Фукуока".

На 53-й минуте игрок хозяев поля Такума Арано забил гол ударом от центральной линии и, казалось, обеспечил комфортное преимущество для своей команды ("Саппоро" вел 2:1). Но в ситуацию вмешался видео ассистент рефери, подсказавший арбитру в поле, что перед голом в штрафной "Саппоро" была игра рукой. Как следствие, гол с центра поля был отменен и назначен пенальти, который реализовал бразилец Лукиан. Вместо 3:1 счет стал 2:2, матч в конце концов так и закончился.

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В статье: чемпионат Японии VAR
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