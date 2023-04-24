В Японии ВАР отменил гол с центра поля, чтобы назначить пенальти в ворота атакующей команды - ВИДЕО

Незаурядный эпизод произошел в матче чемпионата Японии между командами "Консадоле Саппоро" и "Ависпа Фукуока".

На 53-й минуте игрок хозяев поля Такума Арано забил гол ударом от центральной линии и, казалось, обеспечил комфортное преимущество для своей команды ("Саппоро" вел 2:1). Но в ситуацию вмешался видео ассистент рефери, подсказавший арбитру в поле, что перед голом в штрафной "Саппоро" была игра рукой. Как следствие, гол с центра поля был отменен и назначен пенальти, который реализовал бразилец Лукиан. Вместо 3:1 счет стал 2:2, матч в конце концов так и закончился.