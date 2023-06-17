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Триумф Петракова. Уэльс - Армения 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Сенсация в Кардиффе

Триумф Петракова. Уэльс - Армения 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Davy/PA Images

Новина українською

Армения, которую тренирует украинец Александр Петраков, шокировала валлийскую публику, победив на поле участника последних чемпионатов мира и Европы.

Ключевую роль в сенсации сыграл потомок армянской диаспоры в Аргентине Лукас Селараян. Парень показывает добротные результаты в МЛС и, наконец, смог перенести их на сборную, оформив эффектные 2+1.

Отбор на Евро. Кардифф. "Кардифф Сити Стэдиум"

Уэльс - Армения - 2:4

Голы: Джеймс, 10, Уилсон, 72 - Селараян, 19, 75, Ранос, 30, 66

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В статье: Армения Уэльс
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