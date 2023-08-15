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Депай снял паутину. Атлетико - Гранада 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

"Матрасники" не отпускают "Реал"

Депай снял паутину. Атлетико - Гранада 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" начал чемпионат с победы, как и его соседи из "Реала". При этом в отличие от "Сливочных", у "Матрасников" хорошо сработала только атака, а вот оборона была не очень.

Хозяева подарили слишком много моментов "Гранаде", и лишь гениальный удар издали от Мемфиса Депая потушил искру сенсации, которая уже зародилась на "Метрополитано".

1-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Гранада" - 3:1

Голы: Мората, 45+3, Депай, 67, Льоренте, 90+8 - Саму, 62

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В статье: Атлетико (Мадрид) Гранада
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