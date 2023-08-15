Депай снял паутину. Атлетико - Гранада 3:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" начал чемпионат с победы, как и его соседи из "Реала". При этом в отличие от "Сливочных", у "Матрасников" хорошо сработала только атака, а вот оборона была не очень.

Хозяева подарили слишком много моментов "Гранаде", и лишь гениальный удар издали от Мемфиса Депая потушил искру сенсации, которая уже зародилась на "Метрополитано".

1-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Гранада" - 3:1

Голы: Мората, 45+3, Депай, 67, Льоренте, 90+8 - Саму, 62