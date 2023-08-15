Депай снял паутину. Атлетико - Гранада 3:1. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" не отпускают "Реал"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Атлетико" начал чемпионат с победы, как и его соседи из "Реала". При этом в отличие от "Сливочных", у "Матрасников" хорошо сработала только атака, а вот оборона была не очень.
Хозяева подарили слишком много моментов "Гранаде", и лишь гениальный удар издали от Мемфиса Депая потушил искру сенсации, которая уже зародилась на "Метрополитано".
1-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Гранада" - 3:1
Голы: Мората, 45+3, Депай, 67, Льоренте, 90+8 - Саму, 62
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