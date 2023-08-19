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Ни следа былого величия. Лион - Монпелье 1:4. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Еще и Ляказетт подвел

Ни следа былого величия. Лион - Монпелье 1:4. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/MontpellierHSC

Новина українською

"Лион" после ухода Жан-Мишеля Ола даже отдаленно не напоминает претендента на еврокубки. Сегодня "Ткачи" просто развалились дома против середняка "Монпелье".

Дырявая оборона - вот главная проблема, но и с дисциплиной тоже не все хорошо. Так, капитан и символ "Лиона" Алекс Ляказетт не придумал ничего лучше, чем заработать красную на 80-й минуте. Позор.

2-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Монпелье" - 1:4

Голы: Ляказетт, 69 - Норден, 20, Аль-Тамари, 39, 66, Адамс, 89

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В статье: Лион Монпелье
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