Ни следа былого величия. Лион - Монпелье 1:4. Видео голов и обзор матча

"Лион" после ухода Жан-Мишеля Ола даже отдаленно не напоминает претендента на еврокубки. Сегодня "Ткачи" просто развалились дома против середняка "Монпелье".

Дырявая оборона - вот главная проблема, но и с дисциплиной тоже не все хорошо. Так, капитан и символ "Лиона" Алекс Ляказетт не придумал ничего лучше, чем заработать красную на 80-й минуте. Позор.

2-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Монпелье" - 1:4

Голы: Ляказетт, 69 - Норден, 20, Аль-Тамари, 39, 66, Адамс, 89