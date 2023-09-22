У Михайличенко два ассиста за 10 минут игры. Динамо Загреб - Астана 5:1. Видео голов и обзор матча
Разгром казахов в Загребе
Getty Images
Преимущество "Динамо" было колоссальным. Им лишь не удавалось завершать свои хорошие атаки с игры, но на помощь пришли стандарты, которыми они эффективно, а в моменте с третьим голом и эффектно, воспользовались. На 83 мин. в составе "Динамо" на поле вышел Богдан Михайличенко и за отведенное для него время дважды ассистировал партнерам. "Астана", несмотря на забитый гол престижа, была разбита без шансов.
Группа С
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Астана" (Казахстан) 5:1
Голы: Петкович (42, 53, оба с пенальти), Булат (58), Марин (85), Халилович (90+3) - Оганесян (78)
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