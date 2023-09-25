Разбили врага, но потеряли Мбаппе. ПСЖ - Марсель 4:0. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" не испытал проблем против "Марселя", который сейчас напоминает дворовую команду. У него даже тренера нет!

Голы Париж забивал на любой вкус, но есть для него и плохая новость - зарабатывая штрафной для Хакими, Килиан Мбаппе повредил колено и был заменен. Пиррова победа? Возможно, еще как возможно…

6-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Марсель" - 4:0

Голы: Хакими, 8, Коло Муани, 37, Рамуш, 47, 89