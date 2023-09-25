  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Разбили врага, но потеряли Мбаппе. ПСЖ - Марсель 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Разбили врага, но потеряли Мбаппе. ПСЖ - Марсель 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Ле Класик в одни ворота

Разбили врага, но потеряли Мбаппе. ПСЖ - Марсель 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

"ПСЖ" не испытал проблем против "Марселя", который сейчас напоминает дворовую команду. У него даже тренера нет!

Голы Париж забивал на любой вкус, но есть для него и плохая новость - зарабатывая штрафной для Хакими, Килиан Мбаппе повредил колено и был заменен. Пиррова победа? Возможно, еще как возможно…

6-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Марсель" - 4:0

Голы: Хакими, 8, Коло Муани, 37, Рамуш, 47, 89

По теме
yellow-arrow
Не сенсация, но и не норма. Атлетико - Реал Мадрид 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Дебютная желтая Забарного. Брайтон - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
До первой строчки не далеко. Ливерпуль - Вест Хэм 3:1. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде