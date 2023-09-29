Искусство контратак. Осасуна - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" снова победили
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
"Атлетико" после победы в дерби выдал свой классический футбол и от обороны одолел "Осасуну" на ее же поле.
Результат для "Матрасников" сделали две контратаки, которые идеально завершили Гризманн и Рикельме. Ну, и плохую реализацию моментов хозяевами тоже надо отмечать - даже с пары метров баски сегодня не попадали.
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"Осасуна" - "Атлетико" - 0:2
Голы: Гризманн, 20, Рикельме, 81
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