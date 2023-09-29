Искусство контратак. Осасуна - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" после победы в дерби выдал свой классический футбол и от обороны одолел "Осасуну" на ее же поле.

Результат для "Матрасников" сделали две контратаки, которые идеально завершили Гризманн и Рикельме. Ну, и плохую реализацию моментов хозяевами тоже надо отмечать - даже с пары метров баски сегодня не попадали.

7-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Гризманн, 20, Рикельме, 81