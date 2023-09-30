Цыганков, как?! Эпичный промах украинца в матче против Реала

Виктор Цыганков был заменен уже в перерыве матча "Жирона" - "Реал" (0:3), но он успел стать одним из антигероев для своих.

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На 4-й минуте при счете 0:0 украинец с пары метров расстреливал ворота Кепы, но необъяснимым образом попал в штангу. Этот момент так и остался лучшим для "Жироны" сегодня.