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Цыганков, как?! Эпичный промах украинца в матче против Реала

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Виктор сыграл за Мадрид

Цыганков, как?! Эпичный промах украинца в матче против Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Виктор Цыганков был заменен уже в перерыве матча "Жирона" - "Реал" (0:3), но он успел стать одним из антигероев для своих.

На 4-й минуте при счете 0:0 украинец с пары метров расстреливал ворота Кепы, но необъяснимым образом попал в штангу. Этот момент так и остался лучшим для "Жироны" сегодня.

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В статье: Реал (Мадрид) Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (2)
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Бapceлиниyc
30.09.2023 в 22:30
Да уж.. это подвластно только нашим... с метра мимо ворот.
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0
-2
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Djon (Україна)
30.09.2023 в 22:53
ти дурний?
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0
0

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