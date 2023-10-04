Первая за двадцать лет победа в основной сетке ЛЧ для басков. Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2. Видео голов и обзор матча
Сосьедад показал высокий уровень реализации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре "Реал Сосьедад" в матче против "Интера" создал немало моментов, но забил только один гол и не победил. В матче против "Зальцбурга" - пять ударов в створ, два гола и сухая победа. "Реал Сосьедад" победил в основной сетке Лиге чемпионов впервые за последние двадцать лет. Последний подобный успех состоялся осенью 2003-го на поле "Галатасарая".
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Лига чемпионов. Группа D. Второй тур
Австрия. Зальцбург. Стадион "Зальцбург"
Арбитр в поле - Бартош Франковский (Польша)
"Зальцбург" - "Реал Сосьедад" 0:2
Голы: Оярсабаль 7, Мендес 27
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