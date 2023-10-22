Цена одной ошибки. Сельта - Атлетико 0:3. Видео голов и обзор матча
"Матрасники" победили шестой раз подряд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Атлетико" подтвердил идеальную форму, победив в шестом матче кряду во всех турнирах. "Сельта" пыталась играть на равных, но ее подвел вратарь.
Иван Вильяр на 25-й минуте выпустил мяч из рук, а затем сбил набежавшего Морату, что обернулось красной карточкой и удалением. В большинстве "Матрасникам" и, в частности, Антуану Гризманну не составило труда довести счет до разгромного.
10-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Атлетико" - 0:3
Голы: Гризманн, 29 (с пенальти), 64, 70
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