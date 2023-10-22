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Цена одной ошибки. Сельта - Атлетико 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

"Матрасники" победили шестой раз подряд

Цена одной ошибки. Сельта - Атлетико 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Новина українською

"Атлетико" подтвердил идеальную форму, победив в шестом матче кряду во всех турнирах. "Сельта" пыталась играть на равных, но ее подвел вратарь.

Иван Вильяр на 25-й минуте выпустил мяч из рук, а затем сбил набежавшего Морату, что обернулось красной карточкой и удалением. В большинстве "Матрасникам" и, в частности, Антуану Гризманну не составило труда довести счет до разгромного.

10-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Атлетико" - 0:3

Голы: Гризманн, 29 (с пенальти), 64, 70

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В статье: Атлетико (Мадрид) Сельта (Виго)
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