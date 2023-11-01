Дженоа - Реджана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии
Дженоа - Реджана: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.11.23 ⋊ Кубок Италии на UA-Футбол
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"Дженоа" против "Реджаны". Тренер хозяев Альберто Джилардино и Алессандро Неста - наставник гостей, когда-то играли вместе в сборной Италии, и встреча двух именитых бывших игроков должна быть интересна.
"Реджана", это клуб с именем, который когда-то выступал в Серии А. Ныне гости не так успешны в Серии В, однако настрой на более именитого соперника будет серьезный.
"Дженоа" фаворит. Джилардино, скорее всего, прибегнет к ротации, ведь приоритет все же отдается чемпионату, где команда занимает 14 позицию.
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Кубок Италии
01 ноября 2023 года, 16:00
"Дженоа" - "Реджана"
Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
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