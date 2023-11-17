Финляндия разбивает Северную Ирландию 4:0. Видео голов и обзор матча

17 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2024 группы G, в котором встречались Финляндия и Северная Ирландия. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу финнов.

После этой победы финны набрали 15 очков, они отстают от казахов, которые идут на 3 месте на 3 очка перед последним туром, сборная Северной Ирландии на 5 месте с 6 очками.

Отбор к Евро-2024

Финляндия - Северная Ирландия 4:0

Голы: Пахьянпало 42, Хоканс 48, Пукки 74, Лод 88