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Финляндия разбивает Северную Ирландию 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Уверенная победа финнов

Финляндия разбивает Северную Ирландию 4:0. Видео голов и обзор матча

Фото: palloliitto.fi

UA-Футбол
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17 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2024 группы G, в котором встречались Финляндия и Северная Ирландия. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу финнов.

После этой победы финны набрали 15 очков, они отстают от казахов, которые идут на 3 месте на 3 очка перед последним туром, сборная Северной Ирландии на 5 месте с 6 очками.

Отбор к Евро-2024

Финляндия - Северная Ирландия 4:0

Голы: Пахьянпало 42, Хоканс 48, Пукки 74, Лод 88

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Северная Ирландия сборная Финляндии Евро 2024
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