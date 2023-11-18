Нашим будет сложно. Италия - Северная Македония 5:2. Видео голов и обзор матча
"Скуадра Адзурра" укрепилась на втором месте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno
Италия очень эффектно переиграла македонцев, следуя старинному бразильскому принципу: "Вы забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим".
Победа "Скуадры Адзурры" означает, что она вышла на чистое второе место в группе, и чтоб пробиться на Евро Украине надо побеждать ее в понедельник в очном матче. Исходя из увиденного сегодня, задача, прямо скажем, не из простых.
9-й тур отбора на Евро-2024. Рим. "Стадио Олимпико"
Италия - Северная Македония - 5:2
Голы: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+2, Распадори, 81, Эль-Шаарави, 90+3 - Атанасов, 52, 74
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