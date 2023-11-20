Десятая подряд победа португальцев. Португалия - Исландия 2:0. Видео голов и обзор матча

У португальцев сегодня был завершающий день прекрасного 10-турового отпуска в группе J. Несмотря на статус матча и уровень соперника, Роберто Мартинес выпустил против исландцев основной состав.

30 очков из 30 возможных - такое случилось с Португалией в отборе на Евро впервые. Исландия финишировала на четвертом месте, обойдя лишь Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, десятый тур

"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)

Португалия - Исландия 2:0

Голы: Фернандеш 37, Орта 66