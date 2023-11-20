Десятая подряд победа португальцев. Португалия - Исландия 2:0. Видео голов и обзор матча
Прекрасное завершение квалификации на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine
У португальцев сегодня был завершающий день прекрасного 10-турового отпуска в группе J. Несмотря на статус матча и уровень соперника, Роберто Мартинес выпустил против исландцев основной состав.
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30 очков из 30 возможных - такое случилось с Португалией в отборе на Евро впервые. Исландия финишировала на четвертом месте, обойдя лишь Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа J, десятый тур
"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)
Главный арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)
Португалия - Исландия 2:0
Голы: Фернандеш 37, Орта 66
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