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Десятая подряд победа португальцев. Португалия - Исландия 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Прекрасное завершение квалификации на Евро

Десятая подряд победа португальцев. Португалия - Исландия 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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У португальцев сегодня был завершающий день прекрасного 10-турового отпуска в группе J. Несмотря на статус матча и уровень соперника, Роберто Мартинес выпустил против исландцев основной состав.

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30 очков из 30 возможных - такое случилось с Португалией в отборе на Евро впервые. Исландия финишировала на четвертом месте, обойдя лишь Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, десятый тур

"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)

Португалия - Исландия 2:0

Голы: Фернандеш 37, Орта 66

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