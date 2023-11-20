Перестрелка в Глазго. Шотландия - Норвегия 3:3. Видео голов и обзор матча

Праздник на "Хэмпден Парк" был слегка испорчен, ведь местные болельщики праздновали выход своих любимцев на Евро и хотели закрепить этот праздник еще и победой. Но победы нет, есть лишь очень интересная перестрелка, которая победителя не определила, но вряд ли кто-то очень разочарован подобным, для хозяев это лишь маленькая ложка дегтя в бочке меда.

А что касается команды Сольбаккена, то она уже сейчас может готовиться к следующему отбору, теперь на Чемпионат Мира, на Евро они уже точно не попадают.

Отбор на Евро-2024, 10-й тур

Стадион: "Хэмпден Парк" (Глазго)

Главный судья: Горациу Фешник (Румыния)

Шотландия - Норвегия 3:3

Голы: Макгинн (13, с пенальти), Эстигор (33, автогол), Армстронг (59) - Доннум (3), Ларсен (20), Эльюнусси (86)