Перестрелка в Глазго. Шотландия - Норвегия 3:3. Видео голов и обзор матча
Команды устроили голевую феерию
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Праздник на "Хэмпден Парк" был слегка испорчен, ведь местные болельщики праздновали выход своих любимцев на Евро и хотели закрепить этот праздник еще и победой. Но победы нет, есть лишь очень интересная перестрелка, которая победителя не определила, но вряд ли кто-то очень разочарован подобным, для хозяев это лишь маленькая ложка дегтя в бочке меда.
А что касается команды Сольбаккена, то она уже сейчас может готовиться к следующему отбору, теперь на Чемпионат Мира, на Евро они уже точно не попадают.
Отбор на Евро-2024, 10-й тур
Стадион: "Хэмпден Парк" (Глазго)
Главный судья: Горациу Фешник (Румыния)
Шотландия - Норвегия 3:3
Голы: Макгинн (13, с пенальти), Эстигор (33, автогол), Армстронг (59) - Доннум (3), Ларсен (20), Эльюнусси (86)
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