Будет ли новый антирекорд? Смотреть онлайн, видеотрансляцию матча Евро-2024 Гибралтар - Нидерланды
Гибралтар - Нидерланды: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen McCarthy/Sportsfile
В матче последнего тура отбора Евро-2024 главный аутсайдер группы B Гибралтар примет Нидерланды, которые уже обеспечили себе выход на Евро и могут играть в свое удовольствие.
Матч не несет турнирной нагрузки, но все-таки интересен своей зрелищностью. В прошлом туре Гибралтар пропустил 14! сухих мячей от Франции. Интересно, сколькими голами сегодня обойдутся голландцы.
Отбор к
21 ноября. Алмансил. " Алгарве"
Гибралтар 21:45 Нидерланды
Арбитр: Арда Кардеслер (Турция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6
Гібралтар - НідерландиСмотреть трансляцию
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