  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Будет ли новый антирекорд? Смотреть онлайн, видеотрансляцию матча Евро-2024 Гибралтар - Нидерланды
В тренде

Будет ли новый антирекорд? Смотреть онлайн, видеотрансляцию матча Евро-2024 Гибралтар - Нидерланды

Видео
Обновлено

Гибралтар - Нидерланды: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Будет ли новый антирекорд? Смотреть онлайн, видеотрансляцию матча Евро-2024 Гибралтар - Нидерланды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen McCarthy/Sportsfile

Новина українською
Новина українською

В матче последнего тура отбора Евро-2024 главный аутсайдер группы B Гибралтар примет Нидерланды, которые уже обеспечили себе выход на Евро и могут играть в свое удовольствие.

Матч не несет турнирной нагрузки, но все-таки интересен своей зрелищностью. В прошлом туре Гибралтар пропустил 14! сухих мячей от Франции. Интересно, сколькими голами сегодня обойдутся голландцы.

Отбор к Евро-2024. Группа В. 10-й тур

21 ноября. Алмансил. " Алгарве"

Гибралтар 21:45 Нидерланды

Арбитр: Арда Кардеслер (Турция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Гібралтар - Нідерланди
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Греция - Франция. Онлайн LIVE видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
yellow-arrow
Румыния - Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
yellow-arrow
Словения - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Нидерланды Гибралтар Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости