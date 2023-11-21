Будет ли новый антирекорд? Смотреть онлайн, видеотрансляцию матча Евро-2024 Гибралтар - Нидерланды

В матче последнего тура отбора Евро-2024 главный аутсайдер группы B Гибралтар примет Нидерланды, которые уже обеспечили себе выход на Евро и могут играть в свое удовольствие.

Матч не несет турнирной нагрузки, но все-таки интересен своей зрелищностью. В прошлом туре Гибралтар пропустил 14! сухих мячей от Франции. Интересно, сколькими голами сегодня обойдутся голландцы.

Отбор к Евро-2024 . Группа В. 10-й тур

21 ноября. Алмансил. " Алгарве"

Гибралтар 21:45 Нидерланды

Арбитр: Арда Кардеслер (Турция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6