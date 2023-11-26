Гений Родриго и надежный Лунин. Кадис - Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" вернулись на первое место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Реал" без видимых усилий переиграл скромный "Кадис", который не выигрывает в элите уже почти три месяца.
Герой матча - Родриго, который забил два изумительных индивидуальных гола и добавил к ним ассист на Беллингема. Также комплименты заработал и наш Андрей Лунин - он был безупречен в деталях и совершил один эффектный сэйв.
14-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Реал Мадрид" - 0:3
Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 74
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