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Более чем убедительный реванш. Арсенал - Ланс 6:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Эффектно вышли в плей-офф

Более чем убедительный реванш. Арсенал - Ланс 6:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse

Новина українською

"Канониры" ранее сенсационно проиграли на поле "Ланса" 1:2, и сегодня убедительно доказали, что это была просто случайность.

Шесть сухих голов и полное доминирование в игре вывели "Арсенал" в плей-офф Лиги чемпионов. Касательно "Ланса", то он, набравшись тяжелого, но необходимого опыта, почти наверняка окажется в Лиге Европы.

5-й тур Лиги чемпионов. Лондон. "Эмирейтс"

"Арсенал" - "Ланс" - 6:0

Голы: Хаверц, 13, Габриэл Жезус, 21, Сака, 23, Мартинелли, 27, Эдегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (с пенальти)

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Арсенал (Лондон) Ланс
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