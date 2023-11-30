Более чем убедительный реванш. Арсенал - Ланс 6:0. Видео голов и обзор матча
Эффектно вышли в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse
"Канониры" ранее сенсационно проиграли на поле "Ланса" 1:2, и сегодня убедительно доказали, что это была просто случайность.
Шесть сухих голов и полное доминирование в игре вывели "Арсенал" в плей-офф Лиги чемпионов. Касательно "Ланса", то он, набравшись тяжелого, но необходимого опыта, почти наверняка окажется в Лиге Европы.
5-й тур Лиги чемпионов. Лондон. "Эмирейтс"
"Арсенал" - "Ланс" - 6:0
Голы: Хаверц, 13, Габриэл Жезус, 21, Сака, 23, Мартинелли, 27, Эдегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (с пенальти)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кварцяный: Уверен, что если бы Майкон не погиб, сейчас бы играл за сборную Бразилии
- "Россияне могут мобилизовать для мясных штурмов миллионы", - Умеров рассказал, чем Украина намерена обеспечить преимущество
- Динамо перенесло время начала матча с Оболонью
- Спорный пенальти Мбаппе на 90+8 минуте. ПСЖ - Ньюкасл 1:1. Обзор матча и видео голов
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн