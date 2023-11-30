Беллингема не остановить. Реал Мадрид - Наполи 4:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" гарантировал себе первое место в группе, одолев "Наполи" в интересном, богатом на моменты матче.

Итальянцы классно стартовали в обоих таймах, но дальше "Сливочные" всякий раз перехватывали инициативу. Конечно, в центре событий опять был Джуд Беллингем - у него отменный гол плюс ассист на последних секундах.

5-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Наполи" - 4:2

Голы: Родриго, 11, Беллингем, 22, Пас, 84, Хоселу, 90+4 - Симеоне, 9, Замбо-Ангисса, 47