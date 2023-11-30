Беллингема не остановить. Реал Мадрид - Наполи 4:2. Видео голов и обзор матча
Пятая кряду победа "Сливочных" в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Реал" гарантировал себе первое место в группе, одолев "Наполи" в интересном, богатом на моменты матче.
Итальянцы классно стартовали в обоих таймах, но дальше "Сливочные" всякий раз перехватывали инициативу. Конечно, в центре событий опять был Джуд Беллингем - у него отменный гол плюс ассист на последних секундах.
5-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Наполи" - 4:2
Голы: Родриго, 11, Беллингем, 22, Пас, 84, Хоселу, 90+4 - Симеоне, 9, Замбо-Ангисса, 47
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кварцяный: Уверен, что если бы Майкон не погиб, сейчас бы играл за сборную Бразилии
- "Россияне могут мобилизовать для мясных штурмов миллионы", - Умеров рассказал, чем Украина намерена обеспечить преимущество
- УЕФА отстранил арбитра ВАР, который рекомендовал назначить пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
- С голом Цыганкова. Жирона - Атлетик 1:1. Видео голов и обзор матча
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн