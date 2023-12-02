Подвиг ветерана. Жирона - Валенсия 2:1. Видео голов и обзор матча

"Жирона" на жилах вырвала победу над "Валенсией" и временно вернулась на первое место благодаря опыту и мастерству 37-летнего Кристиана Стуани.

Весь матч каталонцы без толку штурмовали ворота "Летучих мышей", но те оборонялись числом, и остроты не хватало. А потом что? Вышел Стуани - и замкнул два кросса. Всем бы столько энергии в таком возрасте!

15-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Стуани, 82, 88 - Дуро, 56