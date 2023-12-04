На разных уровнях. Наполи - Интер 0:3. Видео голов и обзор матча
Чемпион унижен
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Pecoraro
"Наполи" на своем поле не сумел даже зацепиться за результат в матче с "Интером", который был и свежее, и организованнее, и банально класснее.
Три гола - и вот "Нерадзурри" уже на вершине таблицы с 35 очками. Неаполитанцы с 24 баллами пока что претендуют только на место в ТОП-4.
14-й тур Серии А. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" - "Интер" - 0:3
Голы: Чалханоглу, 44, Барелла, 62, Тюрам, 85
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