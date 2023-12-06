Яремчук выручил. Ароса - Валенсия 0:1. Видео гола и обзор матча
Первый мяч украинца за "Летучих мышей"
Фото: twitter.com/valenciacf
"Валенсия" вышла в 3-й раунд Кубка благодаря хлесткому удару украинца Романа Яремчука - первому для него на испанской земле.
При этом сам матч фаны "Летучих мышей" точно не захотят вспоминать. На поле, сильно напоминавшем огород, "Ароса" из 5-го дивизиона выглядела ничуть не хуже представителя элиты и чудом не забила 1-2 гола.
2-й раунд Кубка Испании. Вилагарсия-де-Ароуса. "А Ломба"
"Ароса" - "Валенсия" - 0:1
Гол: Яремчук, 8
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