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Яремчук выручил. Ароса - Валенсия 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Первый мяч украинца за "Летучих мышей"

Яремчук выручил. Ароса - Валенсия 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: twitter.com/valenciacf

Новина українською

"Валенсия" вышла в 3-й раунд Кубка благодаря хлесткому удару украинца Романа Яремчука - первому для него на испанской земле.

При этом сам матч фаны "Летучих мышей" точно не захотят вспоминать. На поле, сильно напоминавшем огород, "Ароса" из 5-го дивизиона выглядела ничуть не хуже представителя элиты и чудом не забила 1-2 гола.

2-й раунд Кубка Испании. Вилагарсия-де-Ароуса. "А Ломба"

"Ароса" - "Валенсия" - 0:1

Гол: Яремчук, 8

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Роман Яремчук Валенсия
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