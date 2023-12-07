Тоттенхэм – Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Лондонское дерби в рамках 15-го тура АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 7 декабря, в
Лондонское дерби, в котором "Тоттенхэм" примет "Вест Хэм".
"Шпоры" в чемпионате без побед 4 матча и идет на 5-м месте в таблице. "Молотобойцы" наоборот, уже три матча не проигрывают и поднялись на 9 строчку.
Так что, будет интересно!
Чемпионат Англии, 15-й тур
8 декабря 2023. Лондон, "Тоттенхэм Хотспур"
" Тоттенхэм " 22:15 "Вест Хэм"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Тоттенхем - Вест ГемСмотреть трансляцию
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