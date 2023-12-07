Тоттенхэм – Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

В четверг, 7 декабря, в АПЛ состоится два матча 15-го тура АПЛ, один из которых будет наиболее интересен.

Лондонское дерби, в котором "Тоттенхэм" примет "Вест Хэм".

"Шпоры" в чемпионате без побед 4 матча и идет на 5-м месте в таблице. "Молотобойцы" наоборот, уже три матча не проигрывают и поднялись на 9 строчку.

Так что, будет интересно!

Чемпионат Англии, 15-й тур

8 декабря 2023. Лондон, "Тоттенхэм Хотспур"

" Тоттенхэм " 22:15 "Вест Хэм"

Телетрансляция – Setanta Sports