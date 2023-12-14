Не отошли от Жироны. Антверпен - Барселона 3:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" ранее обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, и этот матч был сродни показательному выступлению, которое, однако, чемпион Испании провалил.

"Антверпен" пользовался грубыми ошибками в защите "Барсы", забивал голы и в целом выглядел ровней команде Хави, который ходит по тонкому льду. Это уже третья осечка "Блауграны" в пяти последних матчах. Сколько еще будет терпеть Лапорта?

6-й тур Лиги чемпионов. Антверпен. "Босейлстадион"

"Антверпен" - "Барселона" - 3:2

Голы: Вермерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 - Ферран Торрес, 35, Гуйю, 90+1