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Триумф братьев Уильямс. Атлетик - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Баски вчистую победили "Матрасников"

Триумф братьев Уильямс. Атлетик - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

Атлетическое дерби в день 125-летия "Атлетика Бильбао" прошло под диктовку юбиляров. "Матрасники" за весь матч создали полтора момента, а в остальном лишь страдали в защите.

Братья Иньяки и Нико Уильямс - вот главные звезды вечера. На двоих у них 6 удачных обводок, 2 попадания в каркас и выдающийся гол. Мечта, а не перфоманс.

17-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Гурусета, 51, Нико Уильямс, 64

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Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид)
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