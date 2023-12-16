Триумф братьев Уильямс. Атлетик - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча

Атлетическое дерби в день 125-летия "Атлетика Бильбао" прошло под диктовку юбиляров. "Матрасники" за весь матч создали полтора момента, а в остальном лишь страдали в защите.

Братья Иньяки и Нико Уильямс - вот главные звезды вечера. На двоих у них 6 удачных обводок, 2 попадания в каркас и выдающийся гол. Мечта, а не перфоманс.

17-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Гурусета, 51, Нико Уильямс, 64