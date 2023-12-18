По-королевски. Реал Мадрид - Вильярреал 4:1. Видео голов и обзор матча
Легкие три очка "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Реал" временно вышел на первое место, деклассировав на своем поле побитый травмами "Вильярреал".
Андрей Лунин пропустил после единственного удара в створ ворот - и это плохо. А вот все остальное у Мадрида хорошо - и дежурный гол Беллингема, и дирижерские качества Модрича, и даже Васкес сегодня полностью доминировал на фланге. Выступление, близкое к идеалу.
17-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Вильярреал" - 4:1
Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 - Моралес, 54
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