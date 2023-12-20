А кто-то сомневался? Урава Редс - Манчестер Сити 0:3. Видео голов и обзор матча
"Горожане" поборются за трофей КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado//Eurasia Sport Images
"Ман Сити" вышел в финал клубного чемпионата мира, без видимых усилий убрав с пути "Урава Редс" - лучшую команду Азии.
Японцы начали хоть что-то создавать уже при счете 0:3, а до этого только терпели и смотрели, как комбинирует даже не совсем основной состав "Горожан", ведь Холанд и де Брюйне травмированы. Впереди у "Сити" - финал против "Флуминенсе".
1/2 финала клубного чемпионата мира. Джедда. Стадион Короля Абдулы
"Урава Редс" - "Манчестер Сити" - 0:3
Голы: Хейбротен, 45+1 (автогол), Ковачич, 52, Бернарду Силва, 59
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