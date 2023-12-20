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А кто-то сомневался? Урава Редс - Манчестер Сити 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

"Горожане" поборются за трофей КЧМ

А кто-то сомневался? Урава Редс - Манчестер Сити 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado//Eurasia Sport Images

UA-Футбол
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"Ман Сити" вышел в финал клубного чемпионата мира, без видимых усилий убрав с пути "Урава Редс" - лучшую команду Азии.

Японцы начали хоть что-то создавать уже при счете 0:3, а до этого только терпели и смотрели, как комбинирует даже не совсем основной состав "Горожан", ведь Холанд и де Брюйне травмированы. Впереди у "Сити" - финал против "Флуминенсе".

1/2 финала клубного чемпионата мира. Джедда. Стадион Короля Абдулы

"Урава Редс" - "Манчестер Сити" - 0:3

Голы: Хейбротен, 45+1 (автогол), Ковачич, 52, Бернарду Силва, 59

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Манчестер Сити Урава Ред Даймондс (Сайтама)
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