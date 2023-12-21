Не хватило пяти минут. Бетис - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча

"Жирона" упустила победу над "Бетисом" минут за пять до финального свистка. Хозяевам помог угловой, хотя и без того они не играли хуже, это надо признать.

У каталонцев отмечаем очередной гол Артема Довбика с пенальти. Ну, и они все еще первые в таблице - по крайней мере, пока свой матч 18-го тура не сыграл "Реал".

18-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Жирона" - 1:1

Голы: Песселья, 89 - Довбик, 39 (с пенальти)