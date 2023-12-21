Не хватило пяти минут. Бетис - Жирона 1:1. Видео голов и обзор матча
Осечка лидера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran SantiagoJoaquin Corchero/Europa Press
"Жирона" упустила победу над "Бетисом" минут за пять до финального свистка. Хозяевам помог угловой, хотя и без того они не играли хуже, это надо признать.
У каталонцев отмечаем очередной гол Артема Довбика с пенальти. Ну, и они все еще первые в таблице - по крайней мере, пока свой матч 18-го тура не сыграл "Реал".
18-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Жирона" - 1:1
Голы: Песселья, 89 - Довбик, 39 (с пенальти)
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