Дженоа - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Дженоа - Интер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.12.2023 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В текущем сезоне в Серии А нет перерыва. Перерывом считается именно мидвик этой недели, когда не было матчей ни лиги, ни Кубка. Но он завершился, уикенд близок и уже в пятницу лидер лиги возвращается на поле. Против новичка лиги. "Дженоа" сыграет против "Интера".
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29 декабря. 21:45. Серия А. 18-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
Главный арбитр: Даниэле Довери
"Дженоа" - "Интер"
Видеотрансляция: Футбол 1
Дженоа - ИнтерСмотреть трансляцию
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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