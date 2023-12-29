Дженоа - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В текущем сезоне в Серии А нет перерыва. Перерывом считается именно мидвик этой недели, когда не было матчей ни лиги, ни Кубка. Но он завершился, уикенд близок и уже в пятницу лидер лиги возвращается на поле. Против новичка лиги. "Дженоа" сыграет против "Интера".

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29 декабря. 21:45. Серия А. 18-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Дженоа" - "Интер"

Видеотрансляция: Футбол 1