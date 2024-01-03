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До трофея еще три шага. Милан - Кальяри 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

"Россонери" вышли в четвертьфинал Кубка Италии

До трофея еще три шага. Милан - Кальяри 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Cottini/AC Milan

UA-Футбол
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"Милан" на своем поле уверенно разбил "Кальяри" в 1/8 финала Кубка Италии. Лука Йович неоиданно сверкнул мастерством - и это решило все.

В четвертьфинале соперником "Россонери" будет победитель пары "Аталанта" - "Сассуоло"; они померяются силами завтра, 3 января.

1/8 финала Кубка Италии. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Кальяри" - 4:1

Голы: Йович, 29, 42, Траоре, 50, Рафаэл Леау, 90+1 - Пауло Ацци, 87

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Милан Кальяри
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