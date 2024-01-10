На радость Лунину. Кепа допустил курьезную результативную ошибку в матче с Атлетико. ВИДЕО
В целом, команды не сильно напрягались в обороне
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором играют "
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на матч, в стартовом составе выйдет Кепа Аррисабалага.
Игра получилась результативной и без привязки к обороне – в основное время команды отыграли 3:3 и сейчас приступили к овертайму.
Особо курьезным получился третий гол "матрасников", который привез Кепа, неудачно, и даже курьезно сыграв на выходе.
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vgolovan (полтава)
10.01.2024 в 23:09
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