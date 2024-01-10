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На радость Лунину. Кепа допустил курьезную результативную ошибку в матче с Атлетико. ВИДЕО

Видео
Обновлено

В целом, команды не сильно напрягались в обороне

На радость Лунину. Кепа допустил курьезную результативную ошибку в матче с Атлетико. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором играют "Реал" и "Атлетико".

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на матч, в стартовом составе выйдет Кепа Аррисабалага.

Игра получилась результативной и без привязки к обороне – в основное время команды отыграли 3:3 и сейчас приступили к овертайму.

Особо курьезным получился третий гол "матрасников", который привез Кепа, неудачно, и даже курьезно сыграв на выходе.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Кепа Аррисабалага
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Комментарии
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vgolovan (полтава)
10.01.2024 в 23:09
а гол забив кепа собі класно я таких ще не бачив
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Комментарии 2
vgolovan (полтава)
10.01.2024 в 23:09
а гол забив кепа собі класно я таких ще не бачив
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vgolovan (полтава)
10.01.2024 в 23:06
На радість Луніну - радіти пропущеному голу своєї команди це якось не по людськи і тобі дя-тел черниш таке писати не потрібно
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