На радость Лунину. Кепа допустил курьезную результативную ошибку в матче с Атлетико. ВИДЕО

Сегодня, 10 января, в Саудовской Аравии проходит полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором играют " Реал " и "Атлетико".

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на матч, в стартовом составе выйдет Кепа Аррисабалага.

Игра получилась результативной и без привязки к обороне – в основное время команды отыграли 3:3 и сейчас приступили к овертайму.

Особо курьезным получился третий гол "матрасников", который привез Кепа, неудачно, и даже курьезно сыграв на выходе.