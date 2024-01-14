Лидер есть лидер. Монца - Интер 1:5. Видео голов и обзор матча
Растоптали середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mattia Ozbot - Inter/Inter
Недельная пауза пошла на пользу "Интеру". На поле середняка Серии А "Монцы" нерадзурри выглядели свежо, остро, что и отобразилось на табло.
Благодаря победе "Интер" укрепил лидерство в чемпионате, а Лаутаро Мартинес еще сильнее оторвался от конкурентов в бомбардирской гонке - у аргентинца 16 голов в 20 турах.
20-й тур Серии А. Монца. "Ю-Пауэр Стэдиум"
"Монца" - "Интер" - 1:5
Голы: Пессина, 69 (автогол) - Чалханоглу, 12 (с пенальти), 60, Мартинес, 14, 84 (с пенальти), Тюрам, 88
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