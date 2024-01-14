Лидер есть лидер. Монца - Интер 1:5. Видео голов и обзор матча

Недельная пауза пошла на пользу "Интеру". На поле середняка Серии А "Монцы" нерадзурри выглядели свежо, остро, что и отобразилось на табло.

Благодаря победе "Интер" укрепил лидерство в чемпионате, а Лаутаро Мартинес еще сильнее оторвался от конкурентов в бомбардирской гонке - у аргентинца 16 голов в 20 турах.

20-й тур Серии А. Монца. "Ю-Пауэр Стэдиум"

"Монца" - "Интер" - 1:5

Голы: Пессина, 69 (автогол) - Чалханоглу, 12 (с пенальти), 60, Мартинес, 14, 84 (с пенальти), Тюрам, 88