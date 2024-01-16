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Буркина-Фасо - Мавритания. Онлайн LIVE видеотрансляция матча КАН-2024

Видео

Буркина-Фасо - Мавритания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Буркина-Фасо - Мавритания. Онлайн LIVE видеотрансляция матча КАН-2024

Фото: Faisal HQ

Новина українською

В Африке продолжается континентальный чемпионат сборных. В группе D во втором туре сыграют между собой аутсайдеры - неудачники первого круга. Матч состоится во вторник, шестнадцатого января, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO.

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КАН-2024. Группа D

Буркина-Фасо - Мавритания

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Буркіна-Фасо - Мавританія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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