Буркина-Фасо - Мавритания. Онлайн LIVE видеотрансляция матча КАН-2024
Буркина-Фасо - Мавритания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Faisal HQ
В Африке продолжается континентальный чемпионат сборных. В группе D во втором туре сыграют между собой аутсайдеры - неудачники первого круга. Матч состоится во вторник, шестнадцатого января, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO.
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КАН-2024. Группа D
Буркина-Фасо - Мавритания
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Буркіна-Фасо - МавританіяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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