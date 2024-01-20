  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Яремчук вышел и ушел. Валенсия — Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

Яремчук вышел и ушел. Валенсия — Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

"Летучие мыши" хотят в Европу

Яремчук вышел и ушел. Валенсия — Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" нанесла "Атлетику" первое поражение с октября, а сама догнала по очкам идущий 6-м "Реал Сосьедад".

По игре — она получилась равной. Баски свои шансы не реализовали, а вот Уго Дуро был точен — и он сделал разницу. Тем временем наш Роман Яремчук так слабо вышел на замену, что его даже поменяли обратно.

21-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Дуро, 61

По теме
yellow-arrow
Команда Игнатенко покидает Кубок Франции. Бордо - Ницца 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Немецкие монстры. РБ Лейпциг - Байер 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Тунис - Мали. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
Атлетик (Бильбао) Роман Яремчук Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости