Яремчук вышел и ушел. Валенсия — Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

"Валенсия" нанесла "Атлетику" первое поражение с октября, а сама догнала по очкам идущий 6-м "Реал Сосьедад".

По игре — она получилась равной. Баски свои шансы не реализовали, а вот Уго Дуро был точен — и он сделал разницу. Тем временем наш Роман Яремчук так слабо вышел на замену, что его даже поменяли обратно.

21-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Дуро, 61