Яремчук вышел и ушел. Валенсия — Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча
"Летучие мыши" хотят в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
"Валенсия" нанесла "Атлетику" первое поражение с октября, а сама догнала по очкам идущий 6-м "Реал Сосьедад".
По игре — она получилась равной. Баски свои шансы не реализовали, а вот Уго Дуро был точен — и он сделал разницу. Тем временем наш Роман Яремчук так слабо вышел на замену, что его даже поменяли обратно.
21-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Атлетик" - 1:0
Гол: Дуро, 61
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