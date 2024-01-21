Классический камбэк. Удинезе — Милан 2:3. Видео голов и обзор матча

"Милан" вплоть до 80-й минуты проигрывал "Удинезе", но дальше включил характер и вырвал победу.

В герои выбился молодой Ноа Окафор, забивший уже 4-й гол в текущей Серии А. Во многом благодаря его чутью "Россонери" остаются в чемпионской гонке — до "Интера" им еще 6 очков.

21-й тур Серии А. Удине. "Стадио Фриули"

"Удинезе" - "Милан" - 2:3

Голы: Самарджич, 42, Товен, 62 — Лофтус-Чик, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3