Классический камбэк. Удинезе — Милан 2:3. Видео голов и обзор матча
Гранд все же одолел середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio
"Милан" вплоть до 80-й минуты проигрывал "Удинезе", но дальше включил характер и вырвал победу.
В герои выбился молодой Ноа Окафор, забивший уже 4-й гол в текущей Серии А. Во многом благодаря его чутью "Россонери" остаются в чемпионской гонке — до "Интера" им еще 6 очков.
21-й тур Серии А. Удине. "Стадио Фриули"
"Удинезе" - "Милан" - 2:3
Голы: Самарджич, 42, Товен, 62 — Лофтус-Чик, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3
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