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Классический камбэк. Удинезе — Милан 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Гранд все же одолел середняка

Классический камбэк. Удинезе — Милан 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio

UA-Футбол
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"Милан" вплоть до 80-й минуты проигрывал "Удинезе", но дальше включил характер и вырвал победу.

В герои выбился молодой Ноа Окафор, забивший уже 4-й гол в текущей Серии А. Во многом благодаря его чутью "Россонери" остаются в чемпионской гонке — до "Интера" им еще 6 очков.

21-й тур Серии А. Удине. "Стадио Фриули"

"Удинезе" - "Милан" - 2:3

Голы: Самарджич, 42, Товен, 62 — Лофтус-Чик, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3

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Удинезе Милан
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