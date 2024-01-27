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И снова судьи за Мадрид. Лас-Пальмас — Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

На ворота Лунина не поставили очевидный пенальти

И снова судьи за Мадрид. Лас-Пальмас — Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

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"Реал" вышел на первое место в Ла Лиге, забив победный гол "Лас-Пальмасу" благодаря мастерскому угловому от Тони Крооса.

Казалось бы, нормальное дело, никаких сенсаций. Но скандальным матч делает эпизод в середине первого тайма, когда Дани Себальос сбил в своей штрафной Серхи Кардону, а судьи промолчали. И это после трех спорных решений с "Альмерией" неделю назад...

22-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Муньос, 53 — Винисиус, 65, Чуамени, 84

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Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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