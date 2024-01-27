И снова судьи за Мадрид. Лас-Пальмас — Реал 1:2. Видео голов и обзор матча
На ворота Лунина не поставили очевидный пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Реал" вышел на первое место в Ла Лиге, забив победный гол "Лас-Пальмасу" благодаря мастерскому угловому от Тони Крооса.
Казалось бы, нормальное дело, никаких сенсаций. Но скандальным матч делает эпизод в середине первого тайма, когда Дани Себальос сбил в своей штрафной Серхи Кардону, а судьи промолчали. И это после трех спорных решений с "Альмерией" неделю назад...
22-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:2
Голы: Муньос, 53 — Винисиус, 65, Чуамени, 84
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