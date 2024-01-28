Неукротимые Львы летят домой. Нигерия — Камерун 2:0. Видео голов и обзор матча
Африканские гранды разобрались, кто сильнее
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Haykel Hmima/Anadolu
Нигерия в 1/8 финала Кубка африканских наций всухую победила Камерун. Разницу сделал форвард "Аталанты" Адемола Лукман.
Результат не удивил, ведь костяк нигерийцев составляют игроки из топ-лиг, а в нападении выделяется Виктор Осимхен. Тем временем Камерун переживает сложные времена и полагается в основном на кадров из "пенсионерских" чемпионатов Ближнего Востока, как Нкуду, Нтчам или Токо-Экамби.
1/8 финала КАН. Абиджан. "Феликс Уфуэ-Буаньи"
Нигерия — Камерун — 2:0
Голы: Лукман, 36, 90
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