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Неукротимые Львы летят домой. Нигерия — Камерун 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Африканские гранды разобрались, кто сильнее

Неукротимые Львы летят домой. Нигерия — Камерун 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Haykel Hmima/Anadolu

UA-Футбол
Новина українською

Нигерия в 1/8 финала Кубка африканских наций всухую победила Камерун. Разницу сделал форвард "Аталанты" Адемола Лукман.

Результат не удивил, ведь костяк нигерийцев составляют игроки из топ-лиг, а в нападении выделяется Виктор Осимхен. Тем временем Камерун переживает сложные времена и полагается в основном на кадров из "пенсионерских" чемпионатов Ближнего Востока, как Нкуду, Нтчам или Токо-Экамби.

1/8 финала КАН. Абиджан. "Феликс Уфуэ-Буаньи"

Нигерия — Камерун — 2:0

Голы: Лукман, 36, 90

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Камерун Нигерия
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