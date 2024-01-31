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Наконец-то Витор Роке. Барселона — Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Новичок приносит каталонцам победу

Наконец-то Витор Роке. Барселона — Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" дома минимально одолела "Осасуну", которая, кажется, заиграла в свой футбол только после того, как осталась в меньшинстве на 67-й минуте.

Герой встречи — новичок Блауграны Витор Роке. Это уже 6-й матч бразильца за клуб, но именно сегодня он сделал то, что умеет лучше всего — опередил защитников при подаче с фланга.

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"Барселона" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Витор Роке, 63

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