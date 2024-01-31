Наконец-то Витор Роке. Барселона — Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча

"Барселона" дома минимально одолела "Осасуну", которая, кажется, заиграла в свой футбол только после того, как осталась в меньшинстве на 67-й минуте.

Герой встречи — новичок Блауграны Витор Роке. Это уже 6-й матч бразильца за клуб, но именно сегодня он сделал то, что умеет лучше всего — опередил защитников при подаче с фланга.

20-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Витор Роке, 63