Наконец-то Витор Роке. Барселона — Осасуна 1:0. Видео гола и обзор матча
Новичок приносит каталонцам победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" дома минимально одолела "Осасуну", которая, кажется, заиграла в свой футбол только после того, как осталась в меньшинстве на 67-й минуте.
Герой встречи — новичок Блауграны Витор Роке. Это уже 6-й матч бразильца за клуб, но именно сегодня он сделал то, что умеет лучше всего — опередил защитников при подаче с фланга.
20-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Осасуна" - 1:0
Гол: Витор Роке, 63
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