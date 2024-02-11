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Интрига прожила недолго. ПСЖ — Лилль 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Париж мчится к чемпионству

Интрига прожила недолго. ПСЖ — Лилль 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" первым пропустил от "Лилля", но уже к 20-й минуте был впереди и своего не отдал.

Уже на следующей неделе Париж возвращается в Лигу чемпионов и делает он это в отменной форме. Последнее поражение команды Луиса Энрике было еще 11 ноября. С тех пор — 11 побед и 5 ничьих.

21-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Лилль" - 3:1

Голы: Рамуш, 10, Рибейро, 17 (автогол), Коло Муани, 80 — Языджи, 6

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