У Нервиона появился герой. Севилья — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча
Сенсационная победа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
"Севилья" проваливает сезон, но с "Атлетико" команда напомнила себя лучших времен и заслуженно победила.
Герой встречи — 23-летний Исаак Ромеро. Еще месяц назад этот парень сидел в дубле, но потом дебютировал за основу и с 16 января забил за нее 5 голов во всех турнирах. Он тащит "Нервион" почти в одиночку!
24-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Атлетико" - 1:0
Гол: Ромеро, 15
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