  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. У Нервиона появился герой. Севилья — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

У Нервиона появился герой. Севилья — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Сенсационная победа

У Нервиона появился герой. Севилья — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" проваливает сезон, но с "Атлетико" команда напомнила себя лучших времен и заслуженно победила.

Герой встречи — 23-летний Исаак Ромеро. Еще месяц назад этот парень сидел в дубле, но потом дебютировал за основу и с 16 января забил за нее 5 голов во всех турнирах. Он тащит "Нервион" почти в одиночку!

24-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Ромеро, 15

По теме
yellow-arrow
Подножка бирмингемцам. Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
Пушка Малиновского не помогла. Дженоа - Аталанта 1:4. Видеообзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Вест Хэм - Арсенал 0:6. Видео голов и обзор матча
Атлетико (Мадрид) Севилья
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости