У Нервиона появился герой. Севилья — Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

"Севилья" проваливает сезон, но с "Атлетико" команда напомнила себя лучших времен и заслуженно победила.

Герой встречи — 23-летний Исаак Ромеро. Еще месяц назад этот парень сидел в дубле, но потом дебютировал за основу и с 16 января забил за нее 5 голов во всех турнирах. Он тащит "Нервион" почти в одиночку!

24-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Ромеро, 15