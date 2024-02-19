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Развязка, которая запомнится. Монца — Милан 4:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Берлускони наносит ответный удар

Развязка, которая запомнится. Монца — Милан 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani

UA-Футбол
Новина українською

"Монца", которой владеет брат Сильвио Берлускони Паоло, сенсационно одолела дома "Милан". Матч вышел из тех, которые долго не забудут.

"Россонери" долго играли вдесятером, но все равно сравняли счет на 88-й минуте. И что потом? Пропустили дважды. Яркая перестрелка, и больше всего ей рады в Турине, ведь вторым в таблице остался "Юве".

25-й тур Серии А. Монца. "Ю-Пауэр Стэдиум"

"Монца" - "Милан" - 4:2

Голы: Пессина, 45 (с пенальти), Мота, 45+6, Бондо, 90, Коломбо, 90+5 — Жиру, 64, Пулишич, 88

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Милан Монца
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