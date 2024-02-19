Развязка, которая запомнится. Монца — Милан 4:2. Видео голов и обзор матча
Берлускони наносит ответный удар
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
"Монца", которой владеет брат Сильвио Берлускони Паоло, сенсационно одолела дома "Милан". Матч вышел из тех, которые долго не забудут.
"Россонери" долго играли вдесятером, но все равно сравняли счет на 88-й минуте. И что потом? Пропустили дважды. Яркая перестрелка, и больше всего ей рады в Турине, ведь вторым в таблице остался "Юве".
25-й тур Серии А. Монца. "Ю-Пауэр Стэдиум"
"Монца" - "Милан" - 4:2
Голы: Пессина, 45 (с пенальти), Мота, 45+6, Бондо, 90, Коломбо, 90+5 — Жиру, 64, Пулишич, 88
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