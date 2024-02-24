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Сила каталонских контратак. Барселона — Хетафе 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Лучшая игра в году для команды Хави

Сила каталонских контратак. Барселона — Хетафе 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
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"Барселона" дома легко разбила "Хетафе", который ошибся с тактикой. Высокий прессинг от синих обернулся для них десятком пропущенных контратак.

Каталонцы опять реализовали едва половину того, что создали, но и этого хватило им для разгрома и выхода на второе место в таблице. "Жирона" как минимум на два дня опустилась на третью строку.

26-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Хетафе" - 4:0

Голы: Рафинья, 20, Жоау Феликс, 53, де Йонг, 61, Фермин Лопес, 90+1

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