Сила каталонских контратак. Барселона — Хетафе 4:0. Видео голов и обзор матча

"Барселона" дома легко разбила "Хетафе", который ошибся с тактикой. Высокий прессинг от синих обернулся для них десятком пропущенных контратак.

Каталонцы опять реализовали едва половину того, что создали, но и этого хватило им для разгрома и выхода на второе место в таблице. "Жирона" как минимум на два дня опустилась на третью строку.

26-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Хетафе" - 4:0

Голы: Рафинья, 20, Жоау Феликс, 53, де Йонг, 61, Фермин Лопес, 90+1