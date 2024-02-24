Сила каталонских контратак. Барселона — Хетафе 4:0. Видео голов и обзор матча
Лучшая игра в году для команды Хави
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" дома легко разбила "Хетафе", который ошибся с тактикой. Высокий прессинг от синих обернулся для них десятком пропущенных контратак.
Каталонцы опять реализовали едва половину того, что создали, но и этого хватило им для разгрома и выхода на второе место в таблице. "Жирона" как минимум на два дня опустилась на третью строку.
26-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Хетафе" - 4:0
Голы: Рафинья, 20, Жоау Феликс, 53, де Йонг, 61, Фермин Лопес, 90+1
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