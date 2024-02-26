Без риска. Милан — Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча
Все остались при своих
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan
"Милан" дома быстро забил против "Аталанты", но в дальнейшем потерял нити игры и предпочел не испытывать удачу после 60-й минуты. Вместо этого команды спокойно доиграли матч.
Каков итог? "Россонери" остались третьими, бергамаски — пятыми. Кажется, они дорожат своими позициями больше, чем мечтают залезть выше.
26-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" - "Аталанта" - 1:1
Голы: Рафаэл Леау, 3 — Копмейнерс, 42 (с пенальти)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо не оставляет шансов для Металлиста 1925, Колос - для Вереса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- УПЛ. Металлист 1925 - Динамо 2:4. Киевляне просто выше классом
- Праздновал ли успех? Гармаш забил в ворота Динамо
- Азербайджанское чудо. Карабах — Брага 2:3. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн