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Без риска. Милан — Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Все остались при своих

Без риска. Милан — Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan

UA-Футбол
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"Милан" дома быстро забил против "Аталанты", но в дальнейшем потерял нити игры и предпочел не испытывать удачу после 60-й минуты. Вместо этого команды спокойно доиграли матч.

Каков итог? "Россонери" остались третьими, бергамаски — пятыми. Кажется, они дорожат своими позициями больше, чем мечтают залезть выше.

26-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Аталанта" - 1:1

Голы: Рафаэл Леау, 3 — Копмейнерс, 42 (с пенальти)

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