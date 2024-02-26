Без риска. Милан — Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча

"Милан" дома быстро забил против "Аталанты", но в дальнейшем потерял нити игры и предпочел не испытывать удачу после 60-й минуты. Вместо этого команды спокойно доиграли матч.

Каков итог? "Россонери" остались третьими, бергамаски — пятыми. Кажется, они дорожат своими позициями больше, чем мечтают залезть выше.

26-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Аталанта" - 1:1

Голы: Рафаэл Леау, 3 — Копмейнерс, 42 (с пенальти)