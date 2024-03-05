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Без Малиновского. Интер — Дженоа 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Лидер мчится к досрочному чемпионству

Без Малиновского. Интер — Дженоа 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mattia Ozbot - Inter/Inter

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" не показал свой лучший футбол, но все же победил дома "Дженоа" и оторвался от ближайшего конкурента в таблице уже на 15 очков. Титул не за горами.

Тем временем наш Руслан Малиновский всю игру просидел в запасе по решению тренера "Дженоа" - между прочим, бывшего россонеро Альберто Джилардино.

27-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Дженоа" - 2:1

Голы: Асллани, 30, Санчес, 38 (с пенальти) — Васкес, 54

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