Без Малиновского. Интер — Дженоа 2:1. Видео голов и обзор матча

"Интер" не показал свой лучший футбол, но все же победил дома "Дженоа" и оторвался от ближайшего конкурента в таблице уже на 15 очков. Титул не за горами.

Тем временем наш Руслан Малиновский всю игру просидел в запасе по решению тренера "Дженоа" - между прочим, бывшего россонеро Альберто Джилардино.

27-й тур Серии А. Милан. "Сан-Сиро"

"Интер" - "Дженоа" - 2:1

Голы: Асллани, 30, Санчес, 38 (с пенальти) — Васкес, 54