Давид Райя — герой. Арсенал — Порту 1:0 (по пен 4:2). Видео голов и обзор матча

"Арсенал" с большим трудом отыгрался дома после выездных 0:1 в Порту. У команды Микеля Артеты не было подавляющего преимущества, и потому игра перешла в серию пенальти, где сразу два удара потащил Давид Райя. Именно он сегодня герой для "Канониров".

Также отметим, что этот выход в четвертьфинал ЛЧ для "Арсенала" - первый с сезона-2009/10, и тогда лондонцы тоже прошли в 1/8 финала как раз "Порту".

1/8 финала Лиги чемпионов. Лондон. "Эмирейтс"

"Арсенал" - "Порту" - 1:0 (по пенальти 4:2)

Гол: Троссар, 41