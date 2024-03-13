Давид Райя — герой. Арсенал — Порту 1:0 (по пен 4:2). Видео голов и обзор матча
"Канониры" впервые за 14 лет вышли в четвертьфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zac Goodwin/PA Images
"Арсенал" с большим трудом отыгрался дома после выездных 0:1 в Порту. У команды Микеля Артеты не было подавляющего преимущества, и потому игра перешла в серию пенальти, где сразу два удара потащил Давид Райя. Именно он сегодня герой для "Канониров".
Также отметим, что этот выход в четвертьфинал ЛЧ для "Арсенала" - первый с сезона-2009/10, и тогда лондонцы тоже прошли в 1/8 финала как раз "Порту".
1/8 финала Лиги чемпионов. Лондон. "Эмирейтс"
"Арсенал" - "Порту" - 1:0 (по пенальти 4:2)
Гол: Троссар, 41
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