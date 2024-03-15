Самая эпичная развязка дня. Байер — Карабах 3:2. Видео голов и обзор матча

"Карабах" после домашней ничьей 2:2 сенсационно побеждал на "Бай-Арене" 2:0 на 70-й минуте, но оказался в меньшинстве и растерял преимущество.

Героем "Фармацевтов" стал центрфорвард Патрик Шик, забивший сразу два мяча в добавленное время. Кроме того, чех сохранил "Байеру" статус единственной команды в Европе, которая еще не проигрывала в этом сезоне.

1/8 финала Лиги Европы, ответный матч. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Карабах" - 3:2

Голы: Фримпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 — Зубир, 58, Жуниньо, 67