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Самая эпичная развязка дня. Байер — Карабах 3:2. Видео голов и обзор матча

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И все равно азербайджанцы молодцы

Самая эпичная развязка дня. Байер — Карабах 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm

UA-Футбол
Новина українською

"Карабах" после домашней ничьей 2:2 сенсационно побеждал на "Бай-Арене" 2:0 на 70-й минуте, но оказался в меньшинстве и растерял преимущество.

Героем "Фармацевтов" стал центрфорвард Патрик Шик, забивший сразу два мяча в добавленное время. Кроме того, чех сохранил "Байеру" статус единственной команды в Европе, которая еще не проигрывала в этом сезоне.

1/8 финала Лиги Европы, ответный матч. Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Карабах" - 3:2

Голы: Фримпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 — Зубир, 58, Жуниньо, 67

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Байер (Леверкузен) Карабах (Агдам)
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