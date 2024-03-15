Самая эпичная развязка дня. Байер — Карабах 3:2. Видео голов и обзор матча
И все равно азербайджанцы молодцы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm
"Карабах" после домашней ничьей 2:2 сенсационно побеждал на "Бай-Арене" 2:0 на 70-й минуте, но оказался в меньшинстве и растерял преимущество.
Героем "Фармацевтов" стал центрфорвард Патрик Шик, забивший сразу два мяча в добавленное время. Кроме того, чех сохранил "Байеру" статус единственной команды в Европе, которая еще не проигрывала в этом сезоне.
1/8 финала Лиги Европы, ответный матч. Леверкузен. "Бай-Арена"
"Байер" - "Карабах" - 3:2
Голы: Фримпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 — Зубир, 58, Жуниньо, 67
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