Шоу Мбаппе. Монпелье — ПСЖ 2:6. Видео голов и обзор матча
Килиан поиздевался над "Паладинами"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"ПСЖ" в гостях камня на камне не оставил от обороны "Монпелье". Хозяев хватило только на первый тайм — да и то все было очень нервно.
Ну, а дальше Килиан Мбаппе их просто размазал. У суперзвезды сегодня хет-трик и одна голевая передача и, разумеется, после такого перфоманса разговоры о его будущем начнутся с новой силой — контракт-то Мбаппе еще ни с кем не подписал.
26-й тур Лиги 1. Монпелье. "Стад ле ля Моссон"
"Монпелье" - "ПСЖ" - 2:6
Голы: Норден, 30, Саванье, 45+2 (с пенальти) — Витинья, 14, Мбаппе, 22, 50, 63, Ли Кан Ин, 53, Мендеш, 89
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