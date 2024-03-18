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Шоу Мбаппе. Монпелье — ПСЖ 2:6. Видео голов и обзор матча

Видео

Килиан поиздевался над "Паладинами"

Шоу Мбаппе. Монпелье — ПСЖ 2:6. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" в гостях камня на камне не оставил от обороны "Монпелье". Хозяев хватило только на первый тайм — да и то все было очень нервно.

Ну, а дальше Килиан Мбаппе их просто размазал. У суперзвезды сегодня хет-трик и одна голевая передача и, разумеется, после такого перфоманса разговоры о его будущем начнутся с новой силой — контракт-то Мбаппе еще ни с кем не подписал.

26-й тур Лиги 1. Монпелье. "Стад ле ля Моссон"

"Монпелье" - "ПСЖ" - 2:6

Голы: Норден, 30, Саванье, 45+2 (с пенальти) — Витинья, 14, Мбаппе, 22, 50, 63, Ли Кан Ин, 53, Мендеш, 89

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