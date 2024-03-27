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Бундестим на ходу. Германия — Нидерланды 2:1. Видео голов и обзор матча

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Бундестим на ходу. Германия — Нидерланды 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP

UA-Футбол
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Сборная Германии после яркой победы над Францией (2:0) уже не так зрелищно переиграла Нидерланды.

Гости создали много проблем "Бундестим" своими контратаками. Тем не менее, немцы контролировали игру за счет Крооса, Гюндогана и Киммиха в опорной зоне, а в решающий момент на помощь им пришел стандарт.

Товарищеский матч. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

Германия — Нидерланды — 2:1

Голы: Миттельштадт, 11, Фюллькруг, 85 — Веерман, 4

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Германия Нидерланды
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